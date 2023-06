Verwechslungsgefahr: Die Tribute-Band ABBA Gold spielt heute Abend in Düdelingen – und nicht, wie irrtümlich in unserer Printausgabe vermeldet, in Differdingen.

Alle Jahre wieder – auch an diesem Donnerstag und Freitag wird der Nationalfeiertag gefeiert – besonders groß natürlich in der Hauptstadt: Vom traditionellen „Fakelzuch“ bis zum Feuerwerk wird viel geboten. Aber auch im Rest des Großherzogtums soll keine Langeweile aufkommen, denn auch Gemeinden wie Junglinster, Grevenmacher, Remich, Esch/Alzette, Düdelingen, Differdingen, Petingen, Diekirch oder Wiltz haben einiges auf die Beine gestellt. Ein Überblick.

AKTUELL: Diese Änderungen gibt es wegen des Wetters Weil das Wetter am Donnerstag recht turbulent werden kann, könnte es zu Änderungen in den Programmabläufen in den Gemeinden kommen. Sie finden diese hier (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):



DIFFERDINGEN Der Umzug mit den Vereinen, der am Abend stattfinden sollte, findet nicht statt. Ob eine Drohnenshow stattfindet, ist unklar. Die Konzerte (siehe unten) sind derzeit (Stand: 11.45 Uhr) noch angesetzt.



DÜDELINGEN Auch hier fällt der Umzug aus, alle andere Veranstaltungen wurden nach innen verlegt, ins Kulturzentrum „opderschmelz“.

Diekirch veranstaltet am Donnerstag ein Festival mit Konzerten, Fackelzug und Licht- und Musikshow. Das Ganze steigt auf der place Guillaume von 19.00 bis 1.00 Uhr.

In Differdingen gibt es am Abend das traditionelle Volksfest, bei dem in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz Musiker auftreten, beispielsweise De Läb, Zero Point Five und Les Gavroches.

In Düdelingen war von der Gemeinde ein Umzug durch die Stadt geplant. Aufgrund der Wettervorhersagen wurde dieser jedoch abgesagt. Ansonsten bleibt das Programm unverändert, es wird allerdings vom Rathausplatz ins Kulturzentrum „opderschmelz“ verlegt. Beginn: 19.45 Uhr mit der Ansprache des Bürgermeisters. Außerdem gibt es für eine halbe Stunde lang kostenlos Softdrinks und Bier. Und wer schmissigen Schwedenpop liebt, sollte sich die Tribute-Band ABBA Gold nicht entgehen lassen.

Wie jedes Jahr wird in Esch/Alzette das erbgroßherzogliche Paar zu Besuch sein. Ein Festzug schlängelt sich durch die Stadt. Danach folgt das Volksfest mit Feuerwerk, Straßenkünstlern und DJs.

In Grevenmacher ist es dieses Jahr ganz besonders festlich, da die „Moselmetropole“ am Vorabend hohen Besuch von dem großherzoglichen Paar bekommt. Nach einem Umzug durch den Stadtkern werden Konzerte von Cool Feet und Sonic Season für Stimmung sorgen.

Auch in Junglinster ist was los. Die Feierlichkeiten werden von 17 bis 3 Uhr im Kulturzentrum „Am Duerf“ stattfinden. Darunter wird auch eine 3D-Videomapping-Show angeboten.

Die „Grande Fête populaire“ am Freitag in Petingen findet im Park und auf dem Rathausplatz statt. Ab 15.00 Uhr treten mehrere Musikgruppen auf und auch für die Unterhaltung der Kinder ist gesorgt.

Remich organisiert einen Festzug in der rue de la Gare in Richtung Rathaus.

In Wiltz laufen die Feierlichkeiten am 22. Juni von 17.00-23.45 Uhr im Château de Wiltz. Nach dem offiziellen Teil folgt das Volksfest. Es werden kostenlose Busse zwischen 17.00 und 24.00 Uhr organisiert.