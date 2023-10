Das Naturschutzzentrum Burfelt bei Insenborn bietet neben einer Erlebnisausstellung das ganze Jahr über Aktivitäten an, darunter eine interaktive Wanderung zu jeder Jahreszeit. Der Förster Serge Hermes verriet dem Tageblatt seine pädagogische Herangehensweise.

Serge Hermes ist leidenschaftlicher Förster und Naturpädagoge. Er weiß, wie er seine Mitmenschen für die Natur begeistern kann. Hierbei setzt er vor allem auf Sinneswahrnehmungen, positive Pädagogik und Interaktivität. Im Waldentdeckungszentrum Burfelt an den Ufern des Obersauer-Stausees können die Besucher das ganze Jahr über die Natur hautnah erleben. 1992 öffnete er seine Türen zum ersten Mal für die Öffentlichkeit, 2016 wurde das Konzept der Ausstellung vollständig überarbeitet. In deren Mittelpunkt steht der Wald mit all seinen Facetten: Hier erfährt man, dass er nicht nur eine Rolle als Sauerstoff- oder Holzlieferant spielt, sondern auch als Wasserspeicher. Die 50-Liter-Speicherkapazität pro Quadratmeter Wald visualisiert Hermes durch eine Anordnung von 25 Plastikflaschen à 2 Liter auf einem Quadratmeter.

Die Zahl von 192 Litern Wasser – das ist der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch in Luxemburg – kann man sich visuell kaum vorstellen. Hermes hat dazu eine mobile Badewanne im Außenbereich aufgestellt. Besucher entnehmen mit Eimern die 192 Liter Wasser aus dem Stausee und füllen diese in die Badewanne. Auf diese Weise wird ein statistischer Wert für jedermann greifbar, sagt der Naturpädagoge.

Visuelle Darstellung

Rund 5,5 Kilogramm Staub können ausgewachsene Bäume je Quadratmeter in einem Jahr aus der Luft filtern. Auch dieser Wert ist vielen Menschen unbekannt und schwierig, visuell zu erfassen. Serge Hermes hat dazu einen weiteren Trick auf Lager. In der Ausstellung präsentiert er den Besuchern einen mit 5,5 kg Staub befüllten Eimer. Spätestens beim Hochheben dieses Eimers wird einem das Gewicht und die Staubmenge wirklich bewusst.

Das Nachhaltigkeitsdreieck, ein theoretisches Modell, welches die Gleichstellung der drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales darstellt, hat der Förster ebenfalls verständlich dargestellt. Die drei genannten Funktionen des Waldes sind gleichmäßig auf einem kugelgelagerten Dreieck verteilt. Besucher positionieren einen Holzklotz an jener Funktion, die ihnen am wichtigsten erscheint. Zum Erstaunen der Besucher würde das Gleichgewicht recht schnell kippen, so Hermes. Denn viele Leute würden den Wald in der Naherholungsfunktion sehen, nicht aber den Aspekt Ökologie oder Wirtschaft berücksichtigen.

317 Kilogramm Papier verbraucht jeder Einwohner durchschnittlich im Jahr. Diese Menge setzt sich nicht nur aus Zeitungspapier, Werbeblättern oder Druckerpapier zusammen. Hygiene- und Küchenpapier sind ebenfalls darin inbegriffen. Visuell dargestellt sind die 317 Kilogramm durch einen Stapel von 120 Packungen Druckerpapier. Direkt daneben befindet sich ein Holzwürfel von einem Kubikmeter. Das ist die Menge Holz, die für die Herstellung von 317 Kilogramm Papier benötigt wird.

Hermes erlebe es immer wieder, dass Besucher der Meinung seien, Bäume dürften nicht für kommerzielle Zwecke gefällt werden. Nach dem Rundgang durch die Erlebnisausstellung wird den Besuchern bewusst, dass sie selbst, durch ihr eigenes Verhalten, einen Einfluss auf die Wälder haben, sagt Hermes.

Zusatzinfos per App

In Sachen Interaktivität setzt das Zentrum auf Rollenspiele. Insbesondere Kinder aus der Grundschule seien begeistert, wenn Hermes in die Rolle eines alten Baumes schlüpft. Die Kinder stellen jede Mengen Fragen, etwa wie alt er sei, was er im Wald in 100 Jahren erlebt habe oder was seine Aufgaben seien. Auch der Mathematik-Unterricht im Wald trägt zum Erfolg des Zentrums bei: Kinder lernen beispielsweise die Grundlagen der Geometrie, das Ermitteln von Flächen, Umfängen usw.

Wer den Wanderweg in Angriff nehmen möchte und ein Smartphone besitzt, kann auch auf die Burfelt-App zurückgreifen. Sie ergänzt die Wanderung und vermittelt neue Perspektiven, die über die eines herkömmlichen Naturerlebnisweges hinausgehen. So erfährt der Wanderer nahe der Liegewiese beispielsweise, dass sich hier einst eine mittelalterliche Fliehburg befand. In den Lohhecken wird per App erklärt, wie früher die Eichenrinde gewonnen wurde und wie diese zum Gerben von Leder diente. Rund um den Burfelt ranken sich auch viele Mythen und Geschichten. Einsehen kann man diese Informationen nur, wenn man den Erlebnispfad aktiv durchwandert, sagt Hermes.

Auch dieses Konzept kommt bei den Besuchern gut an, wie Touristen aus Malaysia und den Niederlanden bestätigen. Genau wie das Sahnehäubchen: die Aussichtsplattform „Belvédère“, die einen atemberaubenden Ausblick über die Landschaft des Stausees ermöglicht.

Serge Hermes gibt Erklärungen zum Lehrpfad Burfelt, der teilweise rollstuhltauglich ist Aussicht vom „Belvédère“ Das Erlebniszentrum befindet sich in einem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert Insiderwissen kompakt: Die Burfelt-App liefert bei der Wanderung zusätzliche Informationen Serge Hermes erklärt den beiden Touristen Ehsan und Kimberley aus den Niederlanden das Nachhaltigkeitsdreieck Lebensräume für Insekten Praktischer Mathematikunterricht: das Berechnen der Fläche eines Baumstammes Der jährliche Pro-Kopf-Papierverbrauch liegt bei 317 Kilogramm. Das entspricht 120 Packungen Druckerpapier. Ein Kubikmeter Holz wird für diese Papiermenge benötigt. Previous Next

Das sagen Besucher Ehsan und Kimberly aus den Niederlanden waren bereits zum vierten Mal in Burfelt. „Eine dreistündige Fahrt von Eindhoven lohnt sich bei dem, was man hier sieht, absolut“, sagt Ehsan. „Da ich gerne wandere, habe ich nach Möglichkeiten gesucht, was ich in Luxemburg unternehmen kann, und bin dabei auf Burfelt gestoßen. Am besten gefallen mir die Panoramalandschaften und die Spaziergänge entlang des Sees, aber auch der Wald selbst. Es ist einfach eine perfekte Kombination.“