Der Gemeinderat Schieren hat am Mittwoch über eine 14 Punkte umfassende Tagesordnung beraten und entschieden. Zu Beginn der Sitzung stand die Überdachung der lokalen Pétanque-Bahnen zur Debatte.

Die „Schierener Bullemettiën“ sind seit Jahren ein sehr aktiver Verein, der in Zwischenzeit weit über 100 Mitglieder zählt. Die Bahnen, die für diesen Sport gebraucht werden, sind leider nur bei guten Wetterverhältnissen zu nutzen, doch das soll sich nun ändern. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch einstimmig den Bau einer Überdachung der Hälfte der Bahnen. Das Architektenbüro Thillens&Thillens hat für die diesbezüglichen Pläne Sorge getragen. Die Konstruktion, die sich laut Planung sehr gut in das Landschaftsbild am Sportplatz einfügt, soll die Gemeindekasse voraussichtlich mit 366.380 Euro an Ausgaben belasten.

Um den Gemeindehaushalt ins Gleichgewicht zu bringen, wurde anschließend ebenfalls einstimmig eine Anleihe über 7,3 Millionen Euro gutgeheißen. Die Laufzeit dieser Anleihe beträgt 20 Jahre. Außerdem wurde einem Finanzierungsleasing über 34.549,38 Euro zugestimmt.

Folgende Abrechnungen wurden verabschiedet: Instandsetzung der Sportanlagen nach dem Unwetter des 14. und 15. Juli 2021: 36.776,75 Euro; Erneuerung der Ventilation im Kulturzentrum „Alen Atelier“: 8.310,24 Euro; Kauf von Mobiliar für das neue Rathaus: 87.658,97 Euro; Aufstellen von Ladestationen für Elektrofahrzeuge: 12.185,02 Euro; vorschriftsmäßige Änderungen der technischen Anlagen in der „Maison relais“: 73.000,70 Euro; Instandsetzungsarbeiten an Wanderwegen: 25.517,32 Euro; Absicherung öffentlicher Plätze: 22.169,89 Euro; Bau eines Bürgersteigs zwischen der Stegener Straße und dem Schulkomplex: 50.550,15 Euro; Abriss des früheren Mohr-Hauses: 53.672,46 Euro; Bau eines Pavillons im Park hinter der Pfarrkirche: 9.559,44 Euro; Instandsetzung der Sporthalle inkl. Erneuerung der Beleuchtung: 59.613,24 Euro.

Außergewöhnliche Subsidien gingen an „Médecins sans frontières“ (2.500 Euro) und an die lokale Musikgesellschaft (8.208 Euro, d.h. 25% der Kosten für neue Uniformen sowie 4.375 Euro im Rahmen des 75. Jubiläums des Vereins).

Abschließend wurden die Einnahmeerklärungen des Schöffenrates aus den Jahren 2022 und 2023 einstimmig gutgeheißen.