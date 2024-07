Luxemburg / Das bedeuten kaum sichtbare Fäden aus Klebstoff an ihrer Eingangstür

Einbrecher nutzen fast unsichtbare Fäden aus Klebstoff an Wohnungstüren von Mehrfamilienhäusern, um festzustellen, ob die Bewohner zu Hause sind. Das meldet die Polizei am Freitagnachmittag. Es habe mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche gegeben, bei denen die Täter auf diese Weise vorgegangen seien. Die Fäden würden in der unteren Ecke von Eingangstüren befestigt werden.

„Im Fall, in dem die Fäden beim Öffnen der Tür durchtrennt werden, wissen die Täter, dass zwischenzeitlich jemand die Wohnung betreten bzw. verlassen hat“, schreibt die Polizei. Bleiben die Fäden allerdings intakt, deute dies auf eine Abwesenheit der Bewohner hin, woraufhin die Täter beschließen, einzubrechen.

Sollten Sie solche Fäden in der unteren Ecke Ihrer Eingangstür bemerken, bittet die Polizei, dies umgehend über die Notrufnummer 113 zu melden.