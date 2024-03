Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft hat das Freundschaftsspiel gegen Kasachstan am Dienstagabend mit 2:1 gewonnen. Dank einer starken ersten Halbzeit und der Tore von Gerson Rodrigues (24.) sowie Danel Sinani (45.) sorgte das Team fünf Tage nach dem EM-Aus für zufriedene Gesichter im Stade de Luxembourg.

Das Freundschaftsspiel im Stade de Luxembourg hätte für die FLF-Auswahl kaum schlechter starten können: Nach einem Freistoß köpfte Adilet Sadybekov den Ball am zweiten Pfosten ins Tor. Die Abstimmung der Luxemburger stimmte nicht – der Kasache kam im Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball. Doch lange schockiert war die Mannschaft von Luc Holtz nicht. Immer wieder sorgten Gerson Rodrigues und Danel Sinani, der nach Rot-Sperre wieder in der Startelf stand, für Betrieb.

In der 8. Minute hielt Kasachstan-Keeper Igor Shatskiy stark nach Kopfball von Christopher Martins und nur wenige Minuten später scheiterte Martins erneut am kasachischen Schlussmann, der wieder glänzend reagierte. Die FLF-Auswahl verpasste es in der ersten Viertelstunde, sich für einen engagierten Einsatz zu belohnen.

Erst in der 24. Minute, als das Spiel etwas verflachte, vollendete Gerson Rodrigues einen starken Spielzug. Nach Zusammenspiel zwischen Sinani und Yvandro Borges köpfte er zum 1:1 ein. Die FLF-Auswahl wurde zunehmend sicherer und ließ die Kasachen kaum mehr am Spiel teilhaben. Sinani scheiterte gleich zweimal am Pfosten. Einmal wurde die Auswärtsmannschaft dann noch gefährlich: Nach einfachem Ballverlust von Rodrigues konterten die Kasachen die Luxemburger aus – Maxim Samorodov schoss aus etwa elf Metern jedoch über das Tor.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnte Sinani die Mannschaft mit dem Führungstreffer: Nach Ablage von Rodrigues schloss der Profi von St. Pauli aus 18 Metern ab. Den abgefälschten Schuss konnte Shatskiy nicht mehr abwehren (45.).

Gleich nach der Halbzeit hatte Rodrigues nach Zuspiel von Martins die große Chance, auf 3:1 zu erhöhen. Doch der 28-Jährige schoss links am Tor vorbei. In der restlichen Zeit bot sich den 8.720 Zuschauern im Stade de Luxembourg ein chancenarmes Spiel. Zwar hatte die FLF-Auswahl mehr Spielanteile, doch genau wie die Gästeelf, kamen auch die „Rout Léiwen“ nicht mehr gefährlich vor das Tor.