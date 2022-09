Dachstuhlbrand am frühen Samstagmorgen in der Spitalstraße

Aufregung am frühen Samstagmorgen in der Escher Spitalstraße. Die Bewohner des Hauses Nr. 8 gegenüber des LGE wurden im Schlaf von einem Dachstuhlbrand überrascht. Sie konnten das Haus zeitig verlassen, sodass kein Mensch zu Schaden kam. Die Feuerwehr war mit vier Löschwagen vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Dem Vernehmen nach könnte das Feuer von einer Solaranlage auf dem Dach ausgelöst worden sein. Bürgermeister Georges Mischo machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Ob die Bewohner am Samstag in ihr Haus zurückkehren konnten, war am Morgen noch unklar.