Aus vier werden zwei. Das Parlament hat am Mittwoch den Gesetzentwürfen zur Fusion von Grosbous und Wahl und von Bous und Waldbredimus zugestimmt. Die Einwohner hatten sich in einem Referendum für diesen Schritt ausgesprochen. Ab dem 1. September wird das Land noch 100 Gemeinden zählen.

In Grosbous und Wahl waren die entsprechenden Fusionsgespräche 2019 begonnen worden. Das Referendum fand dann im Juni 2021 statt. Die neue Gemeinde mit Sitz in Grosbous wird den Namen Groussbus-Wal tragen. Die Fusion tritt am 1. September 2023 in Kraft. Während einer Übergangszeit wird der Schöffenrat aus jeweils zwei Vertretern von Grosbous und Wahl bestehen. Bis zu den Kommunalwahlen 2029 zählt der Gemeinderat zwölf Mitglieder. Anschließend wird die Zahl der Gemeinderäte der Bevölkerungszahl entsprechend festgelegt. Bei den Wahlen im Juni 2023 werden jeweils sechs Räte in den beiden Sektionen nach dem Majorzsystem gewählt. Berichterstatter Carlo Weber (LSAP) zufolge würden Grosbous und Wahl sowohl demografisch als auch wirtschaftlich viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Eines der Ziele der neuen Fusionsgemeinde ist der Bau einer neuen Sporthalle.

Bous und Waldbredimus fassten ihrerseits bereits 2018 den Beschluss, sich zusammenzuschließen. Das Referendum im April 2022 war positiv. Die neue Gemeinde nennt sich Bous-Waldbredimus. Bis zur Fertigstellung des neuen Rathauses in Waldbredimus bleibt Bous Sitz der Gemeinde. Dem Schöffenrat werden je zwei Räte aus den beiden Kommunen angehören, dem Gemeinderat elf Mitglieder. Bis zu den Wahlen von 2029 wird Bous mit sechs, Waldbredimus mit fünf Räten vertreten sein. Ab 2029 wird es nur eine einzige Wahlsektion geben. Auch hier wird am 11. Juni nach dem Majorzsystem gewählt.

Die neue Gemeinde Groussbus-Wal wird ihren Sitz in Grosbous haben Foto: Editpress/Tania Feller

Der Staat fördert die Fusionen finanziell. Für die ersten 2.000 Einwohner gibt es je Einwohner 2.200 Euro, zwischen 2.001 und 5.000 Einwohner jeweils 1.000 Euro. Die Mittel sollten dazu genutzt werden, die Verschuldung der neuen Gemeinde zu reduzieren und neue Infrastrukturprojekte zu finanzieren.

Es gehe manchen nicht schnell genug voran, auch ihr nicht, doch die Initiative zu einer Fusion müsse bei den Gemeinden und ihrer Bevölkerung bleiben, so Innenministerin Taina Bofferding (LSAP). Zuvor hatte Michel Wolter (CSV) für zügigere Fusionsprozeduren plädiert. Entsprechende Diskussionen sollten nach den Gemeindewahlen beginnen.

Beide Gesetzentwürfe wurden einstimmig angenommen. Mit den zwei neuen Gemeindefusionen wird das Land ab September nur noch 100 Kommunen zählen.

Das Rathaus in Wahl. Die Fusionsgespräche begannen im Jahr 2019. Foto: Editpress/Tania Feller