Jonas Vingegaard hat sich mit dem Gesamtsieg beim Critérium du Dauphiné auf die Tour de France eingestimmt. Beim Sieg des Dänen kam der Luxemburger Kevin Geniets auf den 29. Platz. In sieben weiteren Rennen waren am Wochenende luxemburgische Radfahrer unterwegs. Bei der Friedensfahrt schaffte es Mathieu Kockelmann zum Abschuss in die Top 10.

Critérium du Dauphiné: Tour-de-France-Gewinner Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) hat seine komfortable Führung auch auf der Schlussetappe behauptet und sich souverän den Gesamtsieg beim 75. Critérium du Dauphiné gesichert. Der Däne kam am Sonntag beim Zieleinlauf nach 152,8 km von Le Pont-de-Claix zur Festung von Grenoble als Zweiter hinter dem italienischen Tagessieger Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ins Ziel. Es ist der dritte Rundfahrterfolg dieser Saison für den Vorjahreszweiten.

„Das ist ein großartiges Ergebnis für mich. Das Dauphiné ist eines der schönsten Rennen der Welt, ich bin sehr glücklich, dass ich hier gewinnen konnte“, sagte der 26-Jährige. Vingegaard hatte die Gesamtführung durch einen Etappensieg am Donnerstag auf der fünften Etappe übernommen und danach nicht mehr abgegeben. Der Brite Adam Yates lag als Zweiter der Gesamtwertung 2:23 Minuten zurück.

Kevin Geniets (Groupama-FDJ) gewann durch seinen 29. Platz auf der Schlussetappe, 4:54 Minuten hinter Tagessieger Ciccone, in der Gesamtwertung noch einmal fünf Ränge und schloss die Rundfahrt auf dem 29. Rang ab. Sein Rückstand auf Vingegaard betrug am Ende 23:31 Minuten.

Tour de Suisse (SUI/2.UWT): Zum Auftakt der achttägigen Rundfahrt gelang es Stefan Küng (Groupama-FDJ) vor eigenem Publikum in Einsiedeln, die favorisierten Belgier Remco Evenepoel (Soudal- Quick Step) und Wout Van Aert (Jumbo-Visma) im Kampf gegen die Uhr um sechs bzw. zehn Sekunden auf die Ehrenplätze zu verweisen. Arthur Kluckers (Tudor Pro Cycling), der einzige Luxemburger im Starterfeld, war nach 12,7 km 42 Sekunden langsamer als Küng und belegte damit den 31. Platz. Am Montag stehen 173,7 wellige Kilometer zwischen Beromünster und Nottwil auf dem Programm.

ZLM Tour (NL/2.Pro): Am Wochenende konnte der Niederländer Olav Kooij (Jumbo-Visma) seine Führung in der Gesamtwertung mit dem Gewinn der letzten Etappe in Oosterhout in souveräner Manier verteidigen. In der Endabrechnung belegte der Australier Sam Welsford (DSM) Rang zwei, vor seinem Teamkollegen Nils Eekhoff (B). Landesmeister Colin Heiderscheid (Leopard TOGT Pro Cycling) war auf der vorletzten Etappe, die von Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling) gewonnen wurde, ausgestiegen. Sein Mitstreiter Cédric Pries beendete die fünftägige Tour als 41., 2:51 hinter Kooij.

CIC-Tour International Féminin des Pyrénées (F/2.1): Marta Cavalli (FDJ-Suez) hat die anspruchsvolle Rundfahrt in den Pyrenäen vor der Südafrikanerin Ashleigh Moolmann (AG Insurance – Soudal Quick-Step) gewonnen. Mit dem Gewinn der zweiten Etappe hinauf nach Hautacam hatte die Italienerin den Grundstein zu ihrem Erfolg gelegt. Nach drei anstrengenden Tagen klassierte sich Nina Berton (Ceratizit-WNT Pro Cycling) als 89. auf 22:09.

Elmos Dwars door het Hageland (B/1.1): Am Samstag konnten sich Christine Majerus und Marie Schreiber (SD Worx) über den Sieg ihrer Mannschaftskollegin Lotte Kopecky (B) freuen. Bei ihrem ersten Rennen nach einer sechswöchigen Pause kam Majerus als 54. (auf 6:21) ins Ziel. Schreiber war vorzeitig vom Rad gestiegen, ebenso wie Liv Wenzel sowie Layla und Maïté Barthels (alle Hess Cycling Team).

Course de la Paix Grand Prix Jeseniky (CZE/2.Ncup): Der Franzose Antoine Huby, der bei der Flèche du Sud (L/2.2) Platz zwei in der Gesamtwertung belegt hatte, gewann gestern die Friedensfahrt vor Simon Dalby (DK) und Davide De Cassan (I). Arno Wallenborn, vom Team Lëtzebuerg der Espoirs, überzeugte mit Rang 20, nur 2:27 hinter Huby. Das beste Teilergebnis gelang Mathieu Kockelmann (39. auf 14:27) gestern auf der Schlussetappe, wo er auf Rang sieben sprintete, zeitgleich mit Tagessieger Jack Rootkin-Gray (GBR). Noé Ury (58. auf 28:01), Tim Karier (63. auf 35:12), Rafael Pereira Marques (86. auf 47:50) und Jo Schmitz (95. auf 54:06) konnten sich ebenfalls im Klassefeld beweisen.

LVM Saarland Trofeo (D/2.Ncup): Einen deutschen Erfolg gab es beim Nationencup im Saarland durch Louis Leidert. Bestklassierte der FSCL-Junioren waren Mats Berns (60. auf 19:00) und Oliver Korva 62. auf 19:10). Fynn Ury hatte als 103. einen Rückstand von 32:46. Wegen eines Massensturzes, bei dem kein luxemburgischer Fahrer zu Schaden kam, war die vierte und letzte Etappe neutralisiert worden.

Giro Ciclistico d’Italia (2.2U): Der Belgier Alec Segaert (Lotto Dstny DT) gewann das Zeitfahren zum Auftakt der Italien-Rundfahrt für U23-Fahrer. Mats Wenzel (Leopard TOGT Pro Cycling) wurde 21. auf 31 Sekunden. Sein Teamkollege Loïc Bettendorff kam auf Rang 84, 1:03 hinter Segaert. (M.N./SID)