Bildergalerie / Crémant, Wein und gute Stimmung in den Gassen von Ehnen: Der „Einer Wënzerdag“

Crémant, Wein, Kunst und Musik – unter anderem das erwartete die Menschen am Wochenende in den kleinen Gassen von Ehnen. Denn in dem Örtchen an der Mosel fand am Sonntag die 39. Ausgabe des „Einer Wënzerdag“ statt. Nach einer Messe am Morgen mit der Segnung von Wein und Traubensaft ging es am Mittag mit Musik verschiedener Vereine und von unter anderem der Brassband „Hunneg-Strëpp“ weiter. Die von den Winzerinnen und Winzern sowie den Vereinen der Ortschaft organisierte Veranstaltung fand vor 40 Jahren erstmals statt, um das Winzerdorf Ehnen und die Moselgegend bekannter zu machen. Bereits am Samstagabend hatte auf dem Kirchenplatz das „Opening“ stattgefunden.