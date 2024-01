Der 49-jährige Christophe Oliver Braun aus Mutfort wird seit Freitagmorgen, dem 12. Januar 2024, vermisst. Das teilt die Polizei in einem Presseschreiben mit. Der Mann ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und von korpulenter Statur. Er hat kurze Haare und eine Narbe auf der linken Seite seiner Stirn. Die Polizei geht davon aus, dass er bei seinem Verschwinden eine schwarze Winterjacke und eine Jeanshose trug.

Alle Hinweise zur vermissten Person sind per Telefon (+352 244 77 1000) oder per Mail an Police.REMICHMONDORF@police.etat.lu an die Polizeidienststelle Remich/Mondorf zu richten.