Von der Leyen schlägt vor / Christophe Hansen soll EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung werden

Christophe Hansen (CSV) soll der neue EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung werden. Das teilte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstagmorgen im Europäischen Parlament (EP) in Straßburg mit. Das Landwirtschaftsressort ist insofern von großer Bedeutung, da es über eines der größten Budgets verfügt. Christophe Hansen wird sich nun einer Anhörung im zuständigen EP-Ausschuss stellen müssen.

Der neuen EU-Kommission werden elf Frauen und 16 Männer angehören. Unter anderem dieses Ungleichgewicht könnte die Kommissionschefin noch in Bedrängnis bringen. Denn Sozialdemokraten, Grüne und Linke im EP bestehen auf Parität bei der Zuteilung der Kommissionsposten. Die neue Kommission braucht eine Mehrheit im Europäischen Parlament.

Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.

Together, we will be one team, working towards one common goal.

To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024