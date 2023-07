Christine Schweich tritt Tageblatt-Informationen zufolge nicht für die DP im Süden an. Die Entscheidung, bei den Landeswahlen im Oktober nicht zu kandidieren, habe sie nach reiflicher Überlegung selbst getroffen. Christine Schweich war LSAP-Spitzenkandidatin bei den Kommunalwahlen am 11. Juni in Monnerich. Unstimmigkeiten zwischen ihr und ihrer Partei führten dazu, dass sie nach den Wahlen die LSAP verließ und zur DP wechselte. Daraufhin wurde spekuliert, Christine Schweich würde für die DP bei den Chamberwahlen antreten. Ihr Mandat im Gemeinderat von Monnerich, wo CSV und DP eine Mehrheit bilden, wird die Juristin und Staatsbeamtin aber annehmen. Als unabhängige Gemeinderätin mit DP-Parteikarte.

Inzwischen hat die DP zudem ihre Kandidaten für den Osten bekannt gegeben. Die regionalen Spitzenkandidaten sind demnach Minister Lex Delles (38) und Carole Hartmann (36). Die weiteren Namen auf der Liste sind: Gilles Baum (50), Michel Gloden (51), Steve Reckel (46), Ben Ries (39) und Claire Sertznig (29). Der Altersdurchschnitt liegt damit bei 41 Jahren.