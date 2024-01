Das „Centre Hospitalier Emile Mayrisch“ (CHEM) in Esch hat noch einmal seine IRM-Kapazitäten erhöht. Im letzten Juni waren die Öffnungszeiten auf den Sonntag (8.00-16.00 Uhr) erweitert worden. Nun teilt die Krankenhausgruppe mit, dass die Zeiten am Wochenende an diejenigen unterhalb der Woche angepasst wurden und somit das IRM an jedem Tag der Woche von 6.00 bis 22.00 Uhr zur Verfügung steht. Das CHEM erinnert zudem an die Einfachheit einer Terminannahme über die App myCHEM.