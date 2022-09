Charles III. wurde gegen 11 Uhr in einer Sitzung des Beitrittsrates im St. James Palace in einer feierlichen Zeremonie zum König proklamiert. Am Freitagabend richtete sich der neue Staatschef erstmals an die britische Nation und die Welt. Er versprach nach dem Vorbild seiner Mutter sein ganzes Leben lang zu dienen: „Dieses Versprechen eines lebenslangen Dienstes erneuere ich heute für Sie alle“.

