Die Hochwasserlage hält Luxemburg am Mittwoch in Atem. Im Laufe des Tages sollen die Pegelstände wieder sinken – eine Garantie dafür gebe es jedoch nicht.

Der ergiebige Regen lässt die Pegel von Luxemburgs Gewässer steigen. Insbesondere an der Alzette und deren Nebenflüssen besteht Hochwassergefahr. Doch die Hochwasserwarnungen der Behörden gelten für ganz Luxemburg. Kurz vor 5 Uhr in der Nacht verschickte das CGDIS einen ersten Lagebericht an die Luxemburger Presse. Demnach wurden 15 Gebäude überschwemmt, vier Objekte – beispielsweise Fassaden oder Zäune – zerstört und sechs Bäume sind aufgrund der Wetterbedingungen umgefallen. In einem zweiten Report, der gegen 11 Uhr verschickt wurde, berichtet das CGDIS von vier weiteren überschwemmten Gebäuden und einem umgestürzten Baum.

Die „cote de préalerte“ der Alzette und ihren Nebengewässern wurde am Dienstagabend überschritten, meldet die Hochwasservorhersagezentrale in einer Pressemitteilung am Mittwochmorgen. In der Nacht hätten dann die Alzette die „cote d´alerte“ an den Pegeln in Bissen, Mersch und Ettelbrück überschritten. Die Pegelstände der Alzette würden sich auch voraussichtlich in den „nächsten Stunden noch in einem erhöhten Bereich um die ‚cote d´alerte‘ (Hesperingen, Hunnebur und Mersch) oder über der ‚cote d´alerte‘ (Ettelbrück)“ situieren.

An den meisten Nebengewässern der Alzette seien die Wasserpegel hingegen wieder am Sinken, heißt es weiter. Ein erneuter Anstieg im Laufe des Tages könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, so die Hochwasservorhersagezentrale.

Die Sauer überschritt in der Nacht auf Mittwoch, beziehungsweise am frühen Morgen die ‚cote d´alerte‘ in Diekirch sowie die ‚cote de préalerte‘ (350 cm) in Bollendorf (D). Auch an der Sauer werden die Pegelstände in einem erhöhten Bereich verbleiben, schreibt die Hochwasservorhersagezentrale.

Aufgrund der großen Niederschlagsmenge sind auch die Wasserstände an den Pegeln der Mosel und ihrer nördlichen Zuflüsse stark angestiegen – und sie werden in Folge „noch weiter leicht bis mäßig ansteigen“, meldet die Hochwasservorhersagezentrale am Mittwoch. Ab Mittwochabend soll in Stadtbredimus die Meldehöhe vom 5,30 Metern überschritten werden. Die Hochwasservorhersagezentrale rechnet dort mit Wasserständen zwischen 5,50 bis 6 Meter. Aktuellen Informationen zufolge wird die Mosel ihren Höchststand am Donnerstag oder in der Nacht auf Freitag erreichen.

Wetterlage

Der nationale Wetterdienst Meteolux hat am Mittwochmorgen seine Warnstufen erneuert: Bis Donnerstag gilt weiterhin die Warnstufe „rot“ wegen Überschwemmungsgefahr. Auch die „alerte orange“ für den Norden wurde erneuert. Der Wetterdienst warnt zudem vor starken Windböen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h.

Der Mittwoch zeichne sich durch unbeständiges Wetter mit häufigen Regenschauern aus. Einzelne Gewitter am Abend seien nicht ausgeschlossen.

Hochwasserlage im Grund am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr: Noch fließt das Wasser unter der „pont du Grund“ hindurch Hochwasserlage im Grund am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr: Entlang des Bisserwegs im Grund Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr: Wasserstand der Alzette im Grund Die „Schläifmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr Nahe der „Schläifmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr „Schläifmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr Nahe der „Schläifmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr „Gantebaensmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.50 Uhr Das sieht man nicht alle Tage Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr: entlang der Alzette von Bonnevoie bis Hesperange Hesperingen am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr Hesperingen am Mittwochmorgen gegen 10.25 Uhr Hesperingen am Mittwochmorgen gegen 10.25 Uhr Hesperingen (Mittwoch gegen 10 Uhr) Mittwoch gegen 10 Uhr: Wasserstand an der Kontrollstation in Hesperingen Mittwoch gegen 10 Uhr: Wasserstand an der Kontrollstation in Hesperingen Die Straßen von Colmar-Berg Richtung Grentzingen war am Mittwochmorgen unpassierbar Hier hatte wohl jemand vergessen, seine Fahrräder in Sicherheit zu bringen Bei den Goodyear-Werken in Colmar-Berg mussten alle verfügbaren Pumpen eingesetzt werden Wasserstand der Sauer in Bollendorferbrück am Mittwochmorgen (8.19 Uhr) Der Parking Däich in Ettelbrück bleibt aufgrund des Hochwassers geschlossen Der Wasserstand der Alzette in Ettelbrück am Dienstagnachmittag Pfaffenthal am Dienstagnachmittag Ettelbrück nahe des Parking Deich (Dienstagnachmittag) Previous Next

Verkehrslage in Luxemburg

Die aktuelle Wetterlage hat zudem einschneidende Konsequenzen für den Verkehr auf Luxemburgs Straßen. So teilt der ACL teilt, dass folgende Strecken wegen Überschwemmungen gesperrt sind (Stand 10.08 Uhr):

– N10 Stolzemburg

– N10 Dillingen – Weilerbach

– N12 Kopstal – 4 Wang

– N27 Esch-Sauer

– N28 Sandweiler – Ötringen

– N37 Ehlerange

– CR152B Schengen

– CR158 Roeser – Kockelscheuer

– CR189 Simmeren – Goeblange

– CR358 Reisdorf – Wallendorferbrück – Medernach – Savelborn

Darüber hinaus behindern diverse umgestürzte Bäume den Verkehr (Stand 9.50 Uhr):

– CR306 Moersdorf – Oberglabach

– CR345/Rue de Mertzig im Bereich „Karelshaff“

– CR325 Kirelshof – Drauffelt

– CR333 zwischen Helzingen und Weiler. (Wëntger)

– in der Rue de Merscheid in Mertzig ist eine Fahrbahn nicht befahrbar

– der CR123 zwischen Cruchten und Essingen ist derzeit komplett gesperrt

CR118 zwischen Consdorf und dem Müllerthal

Der ACL appelliert an die Verkehrsteilnehmer, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen und die gesperrten Straßen nicht zu befahren.

Die Gemeindeverwaltung der Stadt Luxemburg teilt zudem mit, dass folgende Straßen aufgrund der Überschwemmungsgefahr für den Verkehr gesperrt sind:

Im Grund: Biisserwee ; rue Munster ; rue Plaetis ; rue Saint Ulric

Im Stadtteil Pulvermühle/Bonneweg: rue Godschaux ; rue de Pulvermühle.

In Eich: Am Park Laval

Am Dienstagnachmittag teilte die Stadt Ettelbrück über Facebook mit, dass der Parkplatz Däich sowie die Ebene -1 des Parkhauses gesperrt sind. Die Ebenen 0 bis 3 des Parkhauses sind jedoch weiterhin über die Rampe erreichbar.