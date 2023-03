Der Zugverkehr auf den Strecken Ettelbrück-Kautenbach und Kautenbach-Wiltz wurde vorsorglich unterbrochen – für wie lange, ist noch nicht bekannt. Das schreibt die CFL am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung. Der Grund: „Die ungünstigen Wetterbedingungen der letzten Tage haben zu einem Risiko der Instabilität einer Felswand an einer schwer zugänglichen Stelle auf der Höhe von Bürden auf der Nordstrecke geführt“, geht aus dem Schreiben hervor.

Eine Spezialfirma, die über die entsprechenden Kompetenzen und Werkzeuge verfüge, sei vor Ort, um so schnell wie möglich einen Zeitplan für die Stabilisierungsarbeiten zu erstellen. Dieser werde so bald wie möglich bekannt gegeben. Zwischen Ettelbrück und Kautenbach sowie zwischen Kautenbach und Wiltz wurden Ersatzmaßnahmen durch Busse eingerichtet. Die Gemeinde Ettelbrück werde den CFL-Kunden ab Mittwoch 350 kostenlose Stellplätze im Parkhaus Däich zur Verfügung stellen.

„Die CFL sind sich der Unannehmlichkeiten bewusst und laden die Reisenden ein, die Fahrplansuche auf der Website www.cfl.lu sowie die mobile CFL-Applikation zu konsultieren, um weitere Informationen über Fahrpläne und alternative Verkehrsführungen zu erhalten“, schreibt das Unternehmen. Die CFL hält am Donnerstag eine Pressekonferenz zu diesem Thema ab.