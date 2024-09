Luxemburg-Rumänien / CFL multimodal: Neue Verbindung für den Güterverkehr nach Curtici

Eine neue intermodale Verbindung zwischen dem Terminal in Bettemburg-Düdelingen und dem Railport Arad in Curtici in Rumänien wird ab dem 8. Oktober eingeführt, teilt CFL multimodal am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Dreimal wöchentlich soll ein Zug sich nach Rumänien auf den Weg machen, um „Westeuropa insbesondere mit Rumänien und generell mit dem Balkan und der Türkei zu verbinden“, schreibt CFL multimodal. Die wachsende Zahl von Spediteuren und Produktionsstätten in Rumänien sowie die täglichen Verkehrsüberlastungen an der ungarisch-rumänischen Grenze hätten einen großen Einfluss auf die Entstehung dieser neuen Verbindung gehabt.