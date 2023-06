Mit 1.860 Stimmen erhielt Carole Hartmann die meisten Stimmen in Echternach und wird neue Bürgermeisterin. Ihre Partei, die DP, konnte zudem einen dritten Sitz erkämpfen und bildet eine Koalition mit der LSAP.

Carole Hartmann wird Bürgermeisterin in der Abteistadt. Sie wird in den kommenden Tagen ein Koalitionsabkommen mit der CSV unterschreiben. Am Wahlsonntag bekam sie die meisten Stimmen (1.860). Dahinter folgen Ben Scheuer (LSAP, 1.237) und Ricardo Marques (CSV, 1.161). Yves Wengler, der alte CSV-Bürgermeister, kam nur noch auf 1.004 Stimmen.

Die DP ist in Echternach der große Wahlgewinner und überholte in puncto Stimmen alle anderen Parteien. Die Liberalen konnten einen Sitz im Vergleich zu 2017 gutmachen. Sie haben nun drei Sitze, genau wie die LSAP und die CSV. „déi gréng“ kommen auf zwei Sitze. Die CSV und die Grünen müssen auf der Oppositionsbank Platz nehmen.