Fuel Dump / Cargolux-Flugzeug lässt 50 Tonnen Kerosin über der Pfalz und dem Saarland ab

Eine Frachtmaschine der Cargolux musste am Mittwochmorgen rund 50 Tonnen Kerosin über großen Teilen der Pfalz und dem Saarland ablassen. Das meldet die Rheinpfalz. Die Deutsche Flugsicherung bestätigte der Zeitung den Vorfall.

Die Boeing des Typs 747-4R7F sei laut der Flugsicherung von Luxemburg nach Johannesburg in Südafrika aufgebrochen. Bereits beim Start sei allerdings eine Beschädigung am Triebwerk gemeldet worden, worauf das Flugzeug zum Findel habe zurückkehren müssen. 50 Tonnen Treibstoff seien daraufhin aus Sicherheitsgründen in die Atmosphäre abgelassen worden. „Der Treibstoffablass sei in einer Höhe von 14.000 bis 18.000 Fuß erfolgt, das sind grob umgerechnet 4300 bis 5500 Meter“, schreibt die Zeitung.

Die Maschine sei zwischen 7 und 8 Uhr morgens zwei Schleifen über der Pfalz und dem Saarland geflogen. Wo genau der „Fuel Dump“ stattfand, sei aber nicht bekannt. Der Grund für das Versprühen des Treibstoffs liegt im Gewicht des Fliegers, wovon Kerosin bei Langstreckenflügen einen großen Teil ausmacht. Eine Landung mit einem zu hohen Gewicht könne „strukturelle Schäden an den Flugzeugen hinterlassen“.