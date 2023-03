Wer glaubt, dass Einbrecher sich ausschließlich auf luxuriöse Häuser oder Appartements fokussieren, der irrt. Die Polizei berichtet nämlich von einem Einbruch in ein Wohnmobil auf dem Camping an der route du Vin in Grevenmacher. Der Täter drang am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, gewaltsam in das Wohnmobil ein, geht aus dem Polizeibulletin vom Montag hervor. Dabei wurde er allerdings von Anrainern beobachtet. Sie konfrontierten ihn und sorgten dafür, dass er nicht vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete. Die Beamten nahmen den Einbrecher auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Am Montagmorgen wurde er zu einer Untersuchungsrichterin gebracht, die einen Haftbefehl erließ. Der Einbrecher wurde anschließend in die Strafvollzugsanstalt in Sanem überführt.

Die Polizei meldet allerdings noch einen weiteren Einbruch in Niederanven. Kurz vor 21 Uhr sind ein oder mehrere Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße Gromscheed eingestiegen, geht aus dem Polizeibulletin hervor. Sie drangen über ein Fenster im Obergeschoss in das Gebäude ein und entwendeten anschließend mehrere Wertgegenstände – darunter auch Weinflaschen. Anschließend flüchteten sie durch den Garten.