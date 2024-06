Kirchberg / Bus verunglückt auf Tramgleisen – Straßenlaterne blockiert Straße

Ein Bus der Linie 300 ist am Montagmorgen auf Kirchberg verunglückt: Der Bus soll von der rue Alphonse Wecker kommend gegen eine Laterne gefahren sein und auf der Tramstrecke stehen geblieben sein. Das meldete zuest L’essentiel. Der Unfall soll sich zwischen 6 und 7 Uhr am Tramübergang in der Nähe des Einkaufszentrums Auchun eriegnet haben. Der ACL meldet, dass die Straßenlaterne an der Kreuzung mit dem Boulevard J.F. Kennedy liege und den Verkehr behindere. Der genaue Hergang konnte noch nicht rekonstruiert werden.