Bei Erpeldingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall bei Reparaturarbeiten an einem Bus gekommen. Laut der Pressemitteilung der Polizei war der mit Fahrgästen besetzte Linienbus auf der Strecke von Erpeldingen an der Sauer nach Fridhaff aufgrund einer Panne stehen geblieben. „Beim Versuch, die Panne zu beheben, löste sich ersten Informationen zufolge jedoch die Bremse und der Bus rollte samt Fahrgästen rückwärts. Die Insassen sprangen hieraufhin aus dem Bus, wobei sich fünf Personen Verletzungen zuzogen. Zwei Verletzte kamen zur Behandlung ins Krankenhaus“, so die Polizei.