Zeugenaufruf / Brieftasche gestohlen und Handy gewaltsam entrissen – Opfer verletzt sich im Gesicht

Zwei Männer haben am 31. März zwischen 5 und 5.30 Uhr auf der Kreuzung Fort Neipperg – Avenue de la Gare eine Brieftasche und Zigaretten gestohlen. Als das Opfer Fotos von den Tätern machen wollte, entrissen diese das Handy dem Opfer gewaltsam aus der Hand. Die bestohlene Person fiel dabei zu Boden und verletzte sich im Gesicht, wie aus dem Polizeibulletin vom Samstag hervorgeht.

Die Luxemburger Polizei bittet jetzt um Hilfe bei der Identifizierung der Täter. Hinweise sollen an die Polizeidienststelle in Luxemburg unter der Telefonnummer 244 40 1000 oder per Mail an police.luxembourg@police.etat.lu gegeben werden.