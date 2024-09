Ringel / Brennender Dachstuhl: Hat am Montag ein Blitz eingeschlagen?

Der Dachstuhl eines frei stehenden Hauses in Ringel hat am Montag kurz vor 14 Uhr gebrannt, meldet das CGDIS am Montagnachmittag in seinem Bulletin. Etwa 30 Einsatzkräfte aus Esch-Sauer, Clerf, der Region „Nordstad“ und Wiltz begaben sich in die Ortschaft in der Gemeinde Esch-Sauer, sagt ein Sprecher dem Tageblatt. Als die Feuerwehr vor Ort ankam, habe das Dach in Flammen gestanden – und sei bereits stark beschädigt gewesen.

„Der Brand war schnell unter Kontrolle“, sagt der Sprecher. Solarpanels hätten die Löscharbeiten aber erschwert, da diese unter Strom gestanden haben und geschmolzen seien. Die Panels hätten deswegen einzeln vom Dach entfernt werden müssen. Verletzte habe es keine gegeben, das Haus sei jedoch nicht mehr bewohnbar.

Die Blitzortung des Wetterdienstes Kachelmannwetter zeigt, dass etwa eine halbe Stunde vor der Meldung des Brandes drei Blitze in Ringel eingeschlagen haben. Ob die Blitze tatsächlich das Feuer ausgelöst haben, bleibt jedoch offen: Das CGDIS kann keine Angaben dazu machen, was die Ursache war.