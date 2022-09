Starke Nerven und etwas mehr Zeit braucht man am Donnerstag ncht nur auf der A1 (Foto: Screenshot CITA.LU)

UPDATE (9.48 Uhr): Die einseitige Sperrung des Tunnels Howald ist wieder aufgehoben.

Nach dem Brand eines Busses auf der A1 in Richtung Trier kurz hinter der Howalder Brücke ist die rechte Spur des entsprechenden Tunnels am Donnerstagmorgen (8.9.) gesperrt worden.

Sich dem Zentrum des Großherzogtums zu nähern, kann per Auto derzeit ein bisschen länger dauern, wie etwa die Karte von CITA.LU gegen 9.30 Uhr zeigt. Foto: Screenshot CITA.lu Die Einfahrt in den Tunnel ist am Donnerstagmorgen auf eine Spur begrenzt.

Der hierdurch entstehende Stau und weitere Unfälle hat offenbar starke Rückwirkung auf andere wichtige Straßen: Sowohl die Kameras von CITA als auch Kartendienste wie Google Maps zeigen gegen 9.20 Uhr, dass sich der Verkehr sowohl auf der südlich um Luxemburg-Stadt laufenden A6 bzw. A3 bis zum teilgesperrten Tunnel stark staut. Aber auch auf der aus Frankreich kommenden A3 geht es über mehr als 15 Kilometer nur extrem langsam voran. Ebenfalls starke Nerven und etwas mehr Zeit brauchen alle Fahrer, die auf der A4 (aus Richtung Esch) und der A6 (aus Richtung Belgien) unterwegs sind.

Untersuchungen zeigen klar, dass bei Fahrbahn-Sperrungen der Verkehrsfluss am besten erhalten bleibt, wenn die Fahrzeuge auf der gesperrten Spur bis zur Sperrung fahren und erst dann – möglichst im Reißverschlussverfahren – einfädeln.

So schreibt etwa der ADAC: „Autofahrer, die bis zum Hindernis fahren, sind also keine Drängler, sondern verhalten sich korrekt. Das hat einen ganz einfachen Grund: Zu frühes Einfädeln verursacht eher einen Stau.“