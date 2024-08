Eventagenda / Braderie, LuxPlaymoDays und eine historische Wanderung: Was man am Wochenende unternehmen kann

Was läuft am Wochenende? Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor. Falls Sie ein Event organisieren, können Sie uns eine Mail an lokal@tageblatt.lu mit den entsprechenden Informationen schicken.

Wann? 24. und 25. August.

Wo? Im „Centre sportif op Acker“ in Bascharage.

Was? Seit 2006 veranstalten die „Playmo-Frënn Lëtzebuerg“ die „LuxPlaymoDays“. Dahinter versteckt sich ein internationales Treffen von Playmobil-Sammlern. Aussteller aus Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien und den Niederlanden werden die Besucher mit liebevoll gestalteten Dioramen unterschiedlicher Themengebiete überraschen.

Braderie

MONDORF/ECHTERNACH

Wann? 24. und 25. August.

Wo? In den Ortschaften Mondorf und Echternach.

Was? Am Wochenende haben Schnäppchenjäger wieder die Möglichkeit, zuzuschlagen. Und das gleich an zwei Orten: Einmal an der Mosel in Mondorf und einmal an der Sauer in Echternach. In beiden Städten wartet neben zahlreichen Shoppingmöglichkeiten natürlich auch ein attraktives Rahmenprogramm auf die Besucher.

Historische Wanderung

ASSELBORN

Wann? 25. August.

Wo? Los geht die fünf Kilometer lange Wanderung um 15 Uhr in direkter Nachbarschaft der „Auberge du relais postal“.

Was? Wird der energische Asselborner Postmeister Franz Kleffer wirklich verurteilt? Was treibt der Tuchhändler Martin Tissus auf dieser historischen Postroute? Welche Rollen spielen der erfahrene Postreiter Postfränz und andere „Zeitgenossen“ rund um das Relais in Asselborn? All diese Geheimnisse werden am Sonntag bei der Wanderung auf der ehemaligen „Thurn und Taxis Postroute“ entschlüsselt. Die Erzählungen sind in luxemburgischer Sprache. Erwachsene zahlen 14 Euro, Jugendliche bis 14 Jahre 7 Euro. Kinder können kostenlos teilnehmen.