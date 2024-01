Am Montag gaben die Stadt Luxemburg und der hauptstädtische Geschäftsverband die Gewinner des vorweihnachtlichen Schaufensterdekorationswettbewerbs bekannt.

Um eine märchenhafte Atmosphäre während der Vorweihnachtszeit zu gewährleisten, wurden die Geschäftsleute gebeten, ihre Schaufenster vom 1. bis zum 24. Dezember festlich zu dekorieren. Rund 40 Geschäfte nahmen an dem Wettbewerb teil. 15 Prozent der Einsendungen stammten von Geschäftsleuten aus dem Bahnhofsviertel. Die meisten Einsendungen kamen allerdings, wie zu erwarten war, aus der Oberstadt. Die Schaufenster sollten sich mit dem Thema „Un Noël merveilleux“ befassen. Nach der Bewertung der Schaufenster anhand der festgelegten Kriterien gab die Jury nun die Gewinner bekannt. Das schönste Schaufenster hatte demnach die „Boutique Ecrin de Verdure“ in der route de Strasbourg. Die Geschäftsleute können sich nun über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk freuen: 4.000 Euro. Der zweite Preis, 2.000 Euro, ging an das Reisebüro „Voyages Flammang“ am boulevard Royal. Der dritte Preis, 1.000 Euro, ging an das Geschäft „Le Showroom“ in der rue des Capucins.