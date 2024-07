Baustelle / Boulevard Grande-Duchesse Charlotte: Stadt Esch gibt Zeitplan für noch anstehende Arbeiten bekannt

Der boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Esch wird derzeit neugestaltet. Am Montag, 22. Juli, gab die Stadt Esch bekannt, wann die restlichen Bauarbeiten anstehen und um welche es sich dabei handelt. Demnach ist für den 25. Juli die Verkehrsfreigabe des südlichen Teils der Kreuzung boulevard Charlotte und avenue de la Paix geplant.

Zwischen dem 26. Juli und dem 19. August ist dann erst mal der Kollektivurlaub der Hoch- und Tiefbauunternehmen angesagt. Vom 19. August bis zum 2. September sollen die Arbeiten am Nordteil der Kreuzung boulevard G.-D. Charlotte und avenue de la Paix abgeschlossen werden. Am 2. September soll die Verkehrsfreigabe des besagten Nordteils erfolgen. Am selben Tag werde dann die rue de Mondercange gesperrt und in der Woche vom 9. September schließlich die Deckschicht aufgetragen.

„Zum Zweck der Erschließung des Viertels Lallingen wird die rue de Mondercange bis zum 2. September 2024 für den Verkehr geöffnet bleiben“, schreibt die Stadt Esch. Und weiter: „Wir möchten den Anwohnern und Nutzern noch einmal für ihr Verständnis und ihre Geduld danken und möchten daran erinnern, dass diese Baustelle im Rahmen des ‚Plan local de mobilité 2035‘ erfolgt und unter anderem die Ankunft der Schnellstraßenbahn in Esch vorbereitet. Diese Initiative trägt zur Verbesserung der Lebensqualität sowie der Mobilität der Einwohner bei.“ (Red.)