Alerte jaune / Bis zu 31 Grad im Luxemburger Süden: Meteolux warnt vor Hitze am Donnerstag

Meteolux hat für den Luxemburger Süden die gelbe Wetterwarnstufe für Donnerstag ausgerufen. Das meldet der staatliche Wetterdienst am Mittwochnachmittag in seinem regelmäßigen Wetterbericht. Meteolux warnt vor einer „potenziellen Gefahr“ durch Hitze: Vor allem an der Mosel und im städtischen Raum könnten zwischen 15 und 18 Uhr Temperaturen von bis zu 31 Grad erreicht werden.