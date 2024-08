Bayern / Bis zu 270.000 Euro: Zweijähriger Maler mischt den Kunstmarkt auf

Laurent Schwarz ist zwei Jahre alt, lebt in Bayern und malt für sein Leben gern. Kunstliebhaber bieten für seine bunten Gemälde sogar bis zu 270.000 Euro.

Laurent Schwarz ist der neue Stern am Kunsthimmel ist ein Zweijähriger aus Bayern. Kunstliebhaber aus der ganzen Welt möchten die Acrylbilder des Jungen kaufen, und greifen dafür tief in die Tasche. Darüber berichtet Reuters am Mittwoch. Zwischen 10.000 und 70.000 sollen diese bereit sein, für die Werke zu zahlen.

Angefangen hat Laurents Leidenschaft laut seiner Website im vergangenen Jahr in einem Kinderhotel im Familienurlaub in Südtirol. Seitdem ist der Junge laut Reuters nicht mehr von der Leinwand fernzuhalten und malt ungefähr ein Bild pro Woche. „Wenn er fertig ist mit dem Bild, dann setzt er sich immer auf den Stuhl, schaut es sich an und sagt, was er sieht“, sagt seine Mutter. Sie setze sich dann dazu, um gemeinsam einen Namen für das Kunstwerk zu finden.

Bekannt wurde Laurent laut dem Bericht durch seinen Instagram-Account Laurents.art. Mehr als 10.000 Menschen stehen laut Reuters auf der Warteliste für eines seiner Bilder. Auf der „Artmuc“, Münchens größter Kunstmesse, wurden die Kunstwerke des Zweijährigen bereits gezeigt. Im September soll nun seine erste eigene Ausstellung stattfinden, heißt es im Bericht. Auch Farb- und Tapetenhersteller wären an einer Zusammenarbeit interessiert.

„Er malt, weil er Spaß hat“, sagt Vater Philipp. Als Eltern sei man immer etwas befangen, wenn es ums Talent des eigenen Nachwuchses gehe. Er finde die Ergebnisse toll, andere Menschen scheinbar auch.