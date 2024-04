Der Unverpacktladen „Kilogram“ verfügt bereits seit 2022 über einen Online-Shop und mehrere Abholpunkte. Seit dem 8. März gibt es nun auch einen physischen Standort. Ein Gespräch mit Besitzerin Stéphanie Lamberty über Zukunftspläne, Potenzial dieses Geschäftszweigs und fehlende Zuschüsse in Luxemburg.

Bio, lokal, „zero waste“: Wer sich beim Kauf von Lebensmitteln und Pflegeprodukten an diesen Stichpunkten orientiert, dürfte in Capellen sein Glück finden. Vor vier Wochen hat Stéphanie Lamberty zusammen mit drei Mitarbeiterinnen dort „Kilogram“ eröffnet. Online wird das Sortiment aber bereits seit 2022 angeboten. „Am Anfang wollte ich mit dem Online-Shop ein bisschen gegen den Strom der damals noch existierenden Unverpacktläden schwimmen“, sagt die Besitzerin. „Das war eine Folge der Pandemie und der veränderten Kaufgewohnheiten der Verbraucher, die viel mehr im Internet bestellten.“

Der Unverpacktladen „Kilogram“ wurde vor wenigen Wochen eröffnet Foto: Nancy Lambert

Bereits damals konnten die Kunden ihre Bestellung an drei Abholorten – Beckerich, Capellen und Junglinster – mitnehmen oder ihre Einkäufe nach Hause liefern lassen. Mit der Zeit sei jedoch der Bedarf entstanden, ebenfalls über einen physischen Standort zu verfügen. „Unser Geschäft soll auch Kunden ansprechen, die ihre Lebensmittel nicht online bestellen wollen“, erklärt Lamberty.

Bei der Auswahl der Waren gelten drei Vorgaben: „Das erste Kriterium ist, dass unsere Produkte aus einem Umkreis von 50 Kilometern stammen.“ Das zweite seien Lebensmittel und Pflegeprodukte aus biologischem Anbau: 98 Prozent des Sortiments entsprechen dieser Vorgabe. Und die übrigen zwei Prozent? „Manche Produzenten wollen keine Bio-Zertifizierung haben, arbeiten aber entweder in regenerativer Landwirtschaft oder mit Bio-Produzenten zusammen“, erklärt Lamberty. Das dritte Kriterium sei „zero waste“. Die Landwirte und Produzenten, die mit „Kilogram“ zusammenarbeiten, würden wiederverwendbare Behälter benutzen. „Vor allem lokal ist es möglich, in der gesamten Lieferkette keine Sekundär- oder Tertiärverpackung zu verwenden“, meint die Besitzerin.

Öffnungszeiten und Abholpunkte erweitern

Neben seinem Sortiment bietet der Laden wiederverwendbare Behälter an Foto: Nancy Lambert

Mit diesen drei Kriterien verfolgt „Kilogram“ einen ähnlichen Ansatz wie der Unverpacktladen OUNI (Organic Unpacked Natural Ingredients), der 2022 seine Türen in Luxemburg und Düdelingen aus finanziellen Gründen schließen musste. Auch Lamberty sieht sich manchmal mit fehlender Unterstützung konfrontiert. „In Luxemburg gibt es nur wenige Subventionen für Unternehmen, die sich für den ökologischen Wandel einsetzen. Es braucht Mut, in diesem Bereich tätig zu sein.“ Sie ist jedoch optimistisch, dass „Kilogram“ Erfolg haben wird. „Der Laden zieht immer mehr Leute an, aber wir haben trotzdem immer noch viel mehr Kunden online, weil wir dort bekannt geworden sind.“ Daher sei der physische Laden meistens nur nachmittags geöffnet. Vormittags werden die Bestellungen vorbereitet. „Das ist die Herausforderung eines kleinen Teams: dass man nicht alle Leute gleichzeitig an verschiedenen Orten haben kann“, sagt Lamberty. „Aber die Idee ist trotzdem, unsere Öffnungszeiten zu erweitern.“

Was erhofft sie sich von ihrem Projekt? „Es schaffen, so viele Menschen wie möglich zu einem verantwortungsvolleren Konsum zu bewegen“, sagt Lamberty. „Mir geht es darum, eine Alternative zu den traditionellen Supermärkten anzubieten.“ Wie sich das Geschäft in Zukunft weiterentwickeln soll, steht auch bereits fest: „Wir würden gerne die Abholpunkte in Richtung Norden und Luxemburg-Stadt ausbauen“. Und sie verrät: „Am Wochenende habe ich schon eine Stelle in der Nähe von Mersch besucht.“

Mehr Informationen unter: www.kilogram.lu.