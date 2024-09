„Screen-Life-Balance“ / Bildungsministerium kündigt Handyverbot an Grundschulen an – neue Regeln auch für Oberstufe

Das Bildungsministerium setzt in diesem Schuljahr verstärkt auf eine ausgewogene „Screen-Life-Balance“ und führt strenge Regelungen zur Smartphone-Nutzung in Schulen ein.

„Kinder müssen die Fähigkeiten entwickeln, die sie benötigen, um die neuen Technologien in ihrem Privat- und Berufsleben zu nutzen. Gleichzeitig müssen wir sie vor den Risiken der digitalen Welt schützen.“ Das schreibt das Bildungsministerium am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Um das nötige Gleichgewicht zwischen der digitalen Welt und dem analogen Leben zu erreichen, brauche es klare Regeln – sowohl zu Hause als auch in der Schule und der Gesellschaft.

Aus diesem Grund habe die „Screen-Life-Balance“ in diesem Schuljahr oberste Priorität. Neue Regelungen für die Nutzung von Smartphones im Bildungsbereich sollen laut Ministerium bei der Umsetzung helfen. So sind Smartphones zum Beispiel ab Ostern 2025 in allen Grundschulen vollständig verboten.

In der Oberstufe müssen Schüler und Smartphones physisch voneinander getrennt sein. Darüber hinaus steht es den Schulen frei, zusätzliche Beschränkungen einzuführen, die bis zu einem generellen Smartphoneverbot reichen können. Bis Pfingsten können die Oberschulen ihre Konzepte entwickeln und anpassen.

Eltern sollen sensibilisiert werden

Doch nicht nur innerhalb der Schulen sollen sich die Dinge verändern. Am 30. September beginnt laut Ministerium eine Sensibilisierungskampagne für Eltern zum Thema Screen-Life-Balance. Diese habe zum Ziel, konkrete Empfehlungen für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Hilfsmitteln je nach Altersgruppe zu vermitteln. In diesem Zusammenhang organisiert das „Eltereforum“ Informationsveranstaltungen und Konferenzen in allen Regionen Luxemburgs.

„Mit Beginn des neuen Schuljahres werden die Lehrer der Grundschulen einen Elternbrief an alle Eltern verteilen, der Empfehlungen für ein gutes Gleichgewicht zwischen Bildschirmen und dem realen Leben enthält“, schreibt das Bildungsministerium.

Die genannten Maßnahmen bilden eine der vier Achsen des Aktionsplans „sécher.digital“, der in den kommenden Monaten und Jahren entwickelt wird. Die Schwerpunkte liegen dabei laut Ministerium auf einer gesunden Screen-Life-Balance, einem verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz in der Schule, der Stärkung digitaler Kompetenzen in der Schule sowie der Vereinfachung der Verwaltung im Bildungsbereich.