Die 1911 gebaute Hanomag-Dampflokomotive der Arbed steht wieder an ihrem alten Standort. Am Samstagmorgen wurde sie vom Belval, wo sie die letzten 16 Monate restauriert wurde, mit einem Schwertransport durch Esch zum „Schlassgoart“ gebracht.

Am Samstag um Punkt 10.48 Uhr war es vollbracht: Zwei Lastwagen einer spezialisierten Firma aus Belgien hatten die Hanomag-Dampflokomotive, die letzte ihrer Art in Luxemburg, an ihren alten Standort am Escher „Schlassgoart“ abgestellt. Dort erstrahlt sie nun in neuem Glanz. Im April 2021 hatte dieselbe Firma die durchgerostete Lok abgeholt und in die Hangars in der rue de Belval gebracht, wo sie Mitarbeiter der Beschäftigungsinitiative ProActif restaurierten.

Die spektakuläre Transportaktion hatte um 8.00 Uhr begonnen. Der Konvoi führte durch den Tunnel der Liaison Micheville, dem Boulevard Charles de Gaulle und Grande-Duchesse Charlotte bis in die Luxemburger Straße, deren unterer Abschnitt rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt wurde.

Neben der Hanomag werden in den nächsten zwei Jahren mit der AEG-Elektrolok (früherer Standort: place de l’Exposition), dem Schlackenwagen ADU 20 sowie seinem Humpen (rue de Luxembourg, beim Friedhof) und dem Buggi (CIPA „Op der Léier“) weitere Zeugen der industriellen Vergangenheit Eschs wieder instand gesetzt.