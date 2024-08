Kommentar / BGL Ligue: 18.30 Uhr? Nein, danke!

Schlechter hätte man den 3. Spieltag der BGL Ligue wohl nicht planen können. Am Sonntag, um 18.30 Uhr, finden gleich drei Partien statt. Das Spitzenspiel zwischen Déifferdeng 03 und dem F91 Düdelingen wird zur sogenannten „Prime Time“ übertragen. Die beiden anderen Begegnungen werden, warum auch immer, zum gleichen Zeitpunkt ausgetragen. Seit wann 18.30 Uhr am Sonntagabend eine „Prime Time“ ist, bleibt noch immer ein Rätsel. Der Ligaverband LFL und der neue TV-Partner Apart TV gehen aber davon aus, dass dieser Zeitpunkt ideal sei, um möglichst viele Zuschauer auf den Platz und vor den Bildschirm zu bringen. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass Spiele um 18.30 Uhr nur dann zum Hit werden, wenn es sich um richtige Spitzenspiele handelt. Davon gibt es aber in einer normalen BGL-Ligue-Saison keine zehn. Mal schauen, wie dieses Konzept an den anderen 20 Spieltagen aufgeht. Wir sagen jedenfalls: 18.30 Uhr? Nein, danke.