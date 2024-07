Hollywood / „Beverly Hills, 90210“-Star Shannen Doherty ist tot

Weltberühmt wurde Doherty mit Rollen als Highschool-Zwilling unter Superreichen und als moderne Hexe, die gegen Dämonen kämpft. Privat engagierte sie sich lange für den offenen Umgang mit Krebs.

Die US-Schauspielerin Shannen Doherty ist tot. Die als Serientochter Brenda Walsh in der Fernsehserie „Beverly Hills, 90210“ bekanntgewordene Doherty starb am Samstag an den Folgen einer Brustkrebserkrankung, wie ihre Sprecherin Leslie Sloane der Deutschen Presse-Agentur dpa bestätigte. „Nach vielen Jahren des Kämpfens hat sie ihre Schlacht gegen den Krebs verloren“, erklärte Sloane. Doherty zählte auch dank ihrer Rolle als Hexe Prue Halliwell in „Charmed: Zauberhafte Hexen“ zu den berühmtesten Serienschauspielerinnen der 90er- und 00er-Jahre. Sie wurde 53 Jahre alt.

Die 1971 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geborene Doherty hatte 2015 mitgeteilt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden sei. Danach thematisierte sie die Krankheit ausdrücklich öffentlich, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen. Eine Zeit lang schien es so, als ob ihr Kampf erfolgreich sei – 2019 konnte sie sogar gemeinsam mit früheren Kollegen in einer Neuauflage von „Beverly Hills, 902010“ mitspielen. Anfang 2020 gab die Schauspielerin aber bekannt, dass der Krebs zurück sei.

„Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben“

Im November 2023 zeigte sich Doherty in einem Interview des US-Promi-Magazins People kämpferisch: „Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben“, sagte sie. Im März 2024 stellte sie sich vor die ebenfalls krebskranke britische Prinzessin Kate, indem sie den öffentlichen Druck auf die Frau von Prinz William scharf kritisierte.

Schauspieler Jason Priestley, der in „Beverly Hills, 90210“ Dohertys Serien-Zwilling Brandon verkörperte, bekundete auf Instagram sein Beileid. „Ich bin schockiert und traurig, vom Ableben meiner Freundin Shannen zu hören. Sie war eine Naturgewalt und ich werde sie vermissen“, schrieb er. „Charmed“-Kollegin Alyssa Milano sagte Entertainment Weekly: „Es war kein Geheimnis, dass Shannen und ich eine schwierige Beziehung hatten, aber im Kern war sie jemand, den ich tief respektiert und bewundert habe. Sie war eine talentierte Schauspielerin, geliebt von vielen, und die Welt ist ärmer ohne sie.“

Doherty kämpfte öffentlich immer wieder mit einem Image als komplizierte Kollegin. Berichten zufolge gab es häufiger Streit am Set, Doherty schien sich mit ihren Co-Stars nicht zu verstehen. 1994 verließ sie „Beverly Hills, 90210“, laut Berichten wurde sie von Produzent Aaron Spelling persönlich entlassen. Auch die Hauptrolle in „Charmed: Zauberhafte Hexen“ verließ sie nach nur wenigen Jahren im Streit. Danach folgten nur noch kleinere Rollen und Gastauftritte.