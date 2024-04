Die Brücken- und Straßenbauverwaltung wird von Freitag, dem 12. April 2024 gegen 22.00 Uhr, bis Montag, dem 15. April 2024 gegen 4.00 Uhr, auf dem Bettemburger Kreuz eine Polizeidurchfahrt errichten. Das teilt die Verwaltung am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Die A13 wird aufgrund dessen auf dem Kreuz in beide Richtungen gesperrt sein, ebenso die Überführung von der A3 in Richtung Metz auf die Autobahn A13 in Richtung Schengen.

Der Verkehr von der A3 nach Metz bzw. von der A13 nach Schengen und in Richtung Schengen wird ab dem Autobahnkreuz Bettemburg über die A3, die Anschlussstelle Düdelingen-Zentrum, die A3 und das Autobahnkreuz Bettemburg umgeleitet.

Der Verkehr von der A13 nach Petingen und in Richtung Petingen wird über den Bypass am Bettemburger Kreuz umgeleitet.