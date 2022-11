Düdelinger Bürger zeigen sich „besorgt“ über Bettelei in der Stadt. In den letzten Wochen habe das Phänomen zugenommen. Die Stadtverwaltung gibt Ratschläge, wie Passanten damit umgehen sollen.

„Die Stadtverwaltung bekam diesbezüglich eine Reihe von Rückmeldungen. Bürger haben sich besorgt gezeigt und sich Fragen gestellt“, sagt Düdelingens Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) dem Tageblatt. Bisher hatte es in der „Forge du Sud“ dieses Phänomen in solchem Ausmaß noch nicht gegeben. Auch in den sozialen Medien hat die Thematik die Runde gemacht.

Deshalb hat sich der Schöffenrat mit den zuständigen Gemeindediensten zusammengesetzt und sich mit der Polizei beraten. Die Stadtverwaltung selbst könne an sich nicht viel tun, so der Bürgermeister weiter. Die einfache Bettelei ist nicht gesetzlich verboten und nicht strafrechtlich verfolgbar. „Wenn jemand bettelt, befindet er sich in einer Notsituation“, fügt Biancalana hinzu. Man solle die Armut bekämpfen und nicht die Armen. In Luxemburg gebe es mehrere soziale Einrichtungen, die Menschen in Not helfen.

Anders sieht die Situation aus, wenn es sich um organisierte Bettelei handelt oder wenn sie im Netzwerk stattfindet. Dies gehe jedoch weit über die Kompetenzen der Gemeinde hinaus, sagt Biancalana. Der Artikel 342 des luxemburgischen Strafgesetzbuches beinhaltet den strafrechtlichen Rahmen und die Verurteilung von bettelnden Menschen in Gruppen, bei einer Bedrohung von Personen sowie dem Betreten eines Grundstückes ohne Erlaubnis des Eigentümers. Die Polizei und darüber hinaus die Justiz sind für die jeweilige Beweislage und allfällige Strafen zuständig.

Platzverweis Seit Juli hat die Polizei die Möglichkeit, einen sogenannten Platzverweis zu erteilen. Damit ist die sog. „garantie d’accès“ visiert. Das bedeutet, dass Polizeibeamte Personen aus Eingängen von öffentlich zugänglichen Gebäuden verweisen können, sofern diese den Zugang behindern oder blockieren.

Die Stadt Düdelingen rät auf ihrer Homepage dazu, die organisierte Bettelei in keinem Fall mit Geld zu unterstützen. Jeglicher Kontakt soll vermieden werden. So soll auch kein Kleingeld gegen Scheine von der Bank umgetauscht werden oder umgekehrt. Auch soll nicht auf Sachen und Gegenstände aufgepasst werden, wenn darum gebeten wird.

Im Falle eines möglichen Angriffs soll die Polizei unter der Notrufnummer 113 verständigt werden. Zu einem Angriff zählt jede Form von Sicherheitsgefährdung eines Menschen. Wenn jemand befürchten muss, dass die eigene Sicherheit in Gefahr ist, weil er von einer Person verfolgt, beleidigt oder körperlich angegangen wird, sollte die Polizei gerufen werden.