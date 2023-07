Die DP-Liste mit den Kandidaten, die bei den Nationalwahlen im Oktober im Zentrumsbezirk antreten werden, liest sich wie ein Who’s who der Partei. Spitzenkandidaten sind Premierminister Xavier Bettel (50) und Finanzministerin Yuriko Backes (52).

Neben den beiden Spitzenpolitikern streben Lydie Polfer (70), Claude Lamberty (46), Guy Arendt (69), Simone Beissel (70) und Frank Colabianchi (60) eine Wiederwahl ins Parlament an. Alle fünf haben derzeit ein Doppelmandat inne. Mit dabei ist auch Ex-Ministerin und frischgebackene Schöffin der Stadt Luxemburg, Corinne Cahen (50). Werden sie gewählt, könnten Cahen und ihre Parteikollegen Sylvia Camarda (44), Corinne Courtois (61), Jana Degrott (27), Martine Dieschbourg-Nickels (63), Patrick Goldschmidt (53), Anne Kaiffer (43), Michel Malherbe (65) und Monique Smit-Thijs (61) künftig ebenfalls ein Doppelmandat ausüben. Nur vier Kandidaten haben derzeit kein politisches Mandat inne, sind aber keine Unbekannten: Alex de Toffol (34) ist Inhaber des Restaurants Bella Ciao in Stadt Luxemburg, Stéphanie Obertin (49) ist eine Ärztin aus Niederanven, Ex-Starsportler Raphaël Stacchiotti (31) ist sportlicher Koordinator der Gemeinde Nommern, Nicolas Wurth (31) ist ein bekannter Anwalt. Eine politische Heimat bei der DP hat auch Dr. Gérard Schockmel (62) gefunden. Er gehört zu den führenden Experten für Infektionskrankheiten in Luxemburg und war insbesondere in der Corona-Zeit ein oft aufgeführter Name. Der Altersdurchschnitt der Liste liegt bei 52 Jahren.