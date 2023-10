Ein Fußgänger ist von einem Auto gestreift worden – und hatte dabei Glück im Unglück. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Freitagabend (27.10.) gegen 22.45 Uhr in Erpeldingen in der Rue du Viaduc: Ein betrunkener Fußgänger war in die Straße getorkelt, vom Außenspiegel eines gerade vorbeifahrenden Autos erfasst und zu Boden gerissen worden. Ein Test bestätigte den Alkoholkonsum des leicht verletzten Fußgängers.

Bereits um 19:30 Uhr hatte eine Streife einen auffällig fahrenden Autofahrer in Reichlingen angehalten: Dieser war bereits kurz zuvor auf der Strecke von Bruch nach Saeul von Zeugen gemeldet worden, da er durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war, der Führerschein wurde eingezogen.

Eine zweite Autofahrerin war um die gleiche Zeit auf der Strecke von Nothum nach Pommerloch ebenfalls durch eine „unkonventionelle Fahrweise“ aufgefallen, wie die Polizei mitteilt. Die Frau, deren Auto erst am selben Tag erst neu angemeldet worden war, musste ihren Führerschein noch vor Ort abgeben, da auch sie betrunken war.

Bei zwei Großkontrollen (zuerst auf der N13 bei Garnich, dann an der Ausfahrt Foetz der A4) wurden in der Nacht auf Samstag insgesamt 162 Fahrer kontrolliert. In neun Fällen waren die Alkoholtests positiv, ein Führerschein wurde sofort eingezogen und vier Strafverfahren eingeleitet.