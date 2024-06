Esch / Betrunkener macht sich an Außenspiegeln von 40 Autos zu schaffen

Die Position der Außenspiegel sollte man grundsätzlich vor dem Losfahren kontrollieren. Wer aber sein Fahrzeug in der Nacht zum Mittwoch in bestimmten Straßen in Esch abgestellt hatte, hatte allen Grund, nochmal genauer hinzuschauen: Ein Mann hatte nämlich die Seitenspiegel mehrerer geparkter Fahrzeuge ein-, ausgeklappt oder umgedreht.

Eine Polizeistreife konnte den laut Bericht „wohl betrunkenen Fußgänger“, nachdem dieser gemeldet wurde, in der rue Dicks antreffen. Dort stellte sich heraus, dass er in ganzen sechs Straßen – der rue de Belval, Boulevard Prince Henri, rue C.M. Spoo, rue du Brill, rue de l’Industrie und rue Dicks – und bei rund 40 Autos am Werk gewesen war. Da der Mann „offensichtlich betrunken“ war und eine Gefahr für sich und Dritte darstellte, kam er in den Passagearrest.

Eine weitere Person hatte am Dienstagabend ebenfalls zu tief ins Glas geschaut. Einer Polizeistreife war kurz vor 22 Uhr ein Autofahrer aufgefallen, welcher von der A4 abfuhr und anschließend in die falsche Richtung durch den Kreisverkehr Raemerich fuhr. Die Beamten konnten den Fahrer am Boulevard Charles de Gaules stoppen und einen Alkoholtest bei ihm durchführen. Da dieser positiv war, musste der Mann seinen Führerschein abgeben.