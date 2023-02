Eine Geisterfahrerin fuhr am Sonntagmorgen gegen 6.50 auf der A4 auf der falschen Seite in Richtung Esch. „Noch bevor Polizeibeamte das Auto antreffen konnten, verunfallte dieses frontal mit einem weiteren Auto auf der Höhe von Leudelingen“, schreibt die Polizei am Sonntagmorgen in einer Pressemitteilung. Die Rettungskräfte mussten die beiden Insassen aus dem Fahrzeug befreien und mit dem Krankenwagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus bringen. Der Alkoholtest der Geisterfahrerin fiel positiv aus. Der Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt.