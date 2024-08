Kriminalität / Betrug und versuchter Mord: Deutsche Polizei fasst zwei von Luxemburger Justiz gesuchte Männer

Zwei Personen, die von der Luxemburger Justiz gesucht wurden, konnten in Deutschland festgenommen werden. Das hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer Pressemeldung mitgeteilt. Die Luxemburger Einheit „Cellule Recherche Fugitifs“ (FAST) hatte gemeinsam mit der Zielfahndung des Bundeskriminalamts und den FAST-Einheiten Rheinland-Pfalz und Hessen ermittelt, um die beiden Flüchtenden ausfindig zu machen.

Bei einem der Geflohenen handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 43-jährigen Luxemburger. Der Mann wurde am 28. September 2022 wegen „Betrugs, Fälschung und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einer Geldstrafe von 3.000 EUR verurteilt“. Der Betroffene habe unter anderem behauptet, ein ausgebildeter Psychologe bzw. Rechtsanwalt zu sein – ohne ein Studium in diesen Bereichen absolviert zu haben. Er wurde von der deutschen Polizei in Trier am 9. Juli festgenommen.

Der zweite Gesuchte war ein 40-jähriger Serbe, nach dem seit 2015 wegen versuchten Mordes gefahndet wurde. Ihm wird vorgeworfen, am 18. Oktober 2015 in Esch sein Opfer mit einem Baseballschläger schwer verletzt zu haben. „Ihm droht eine Zuchthausstrafe von 20 bis 30 Jahren“, schreibt die Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde am 26. Juli von der Zielfahndung Hessen festgenommen.