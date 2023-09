Bob Bertemes und Shefi Xhaferaj heißen die neuen Landesmeister über die Halbmarathon-Distanz, die am Sonntag im Rahmen der 60. Route du Vin ermittelt wurden. Mehr als 1.300 Läufer hatten die 21 Kilometer rund um Remich in Angriff genommen.

Bei der 60. Auflage der Route du Vin führte am Sonntagmorgen kein Weg an dem Belgier Nicolas Schyns vorbei. Mit mehr als einer Minute Vorsprung gewann er den Halbmarathon vor dem Franzosen Fidelio Klein. Dritter wurde der Belgier Dorian Fintoli, knapp dahinter folgte Bob Bertemes, der sich als bester Luxemburger der Route du Vin den nationalen Meistertitel sicherte. Bertemes löst damit Yonas Kinde als Titelträger ab, der dieses Jahr nicht an den Start gegangen war. Mit Yannick Lieners (6.) und Tom Reckinger (8.) beendeten neben Bertemes zwei weitere luxemburgische Läufer die Route du Vin in den Top Ten.

Bei den Frauen ging der Sieg des Halbmarathons an Juliette Thomas (B), die als Gesamt-16. ins Ziel lief. Die Ukrainerin Tetyana Vernygor, die unter luxemburgischer Lizenz startet, kürte sich derweil mit dem 40. Platz zur FLA-Verbandsmeisterin. Die schnellste Luxemburgerin und damit neue Landesmeisterin war Shefi Xhaferaj. Sie konnte sich mit dem 96. Gesamtplatz den Titel vor Lena Kersch sichern. Auch bei den Frauen war Vorjahressiegerin Jenny Gloden nicht am Start.

Auf der Fünf-Kilometer-Distanz gab es am Sonntag in 15:15 einen luxemburgischen Sieg durch Gil Weicherding, der sich damit auch den Landesmeistertitel schnappte. Er setzte sich in Remich mit 19 Sekunden Vorsprung vor dem Belgier Myrian Henrotte durch. Bei den Damen sicherte sich Carole Kill als Gesamt-27. den nationalen Titel.

Ergebnisse Halbmarathon: 1. Nicolas Schyns in 1:03:54 Stunden, 2. Fidelio Klein 1:05:12, 3. Dorian Fintolini 1:06:01, 4. Bob Bertemes 1:06:22 (1. luxemburgische Meisterschaft), 5. William Weyland 1:08:49, 6. Yannick Lieners 1:09:04 (2. luxemburgische Meisterschaft), 7. Sébastien Laurier 1:09:11, 8. Tom Reckinger 1:09:17 (3. luxemburgische Meisterschaft), 9. Victor Hendricks 1:09:47, 10. Amaury Gossé 1:09:48, … 40. Tetyana Vernygor 1:18:52 (Verbandsmeisterin), 96. Shefi Xhaferaj 1:25:11 (1. luxemburgische Meisterschaft), 117. Lena Kersch 1:26:11 (2. luxemburgische Meisterschaft), 131. Laura Grober 1:27:24 (3. luxemburgische Meisterschaft) 5 Kilometer: 1. Gil Weicherding in 15:15 Minuten (1. luxemburgische Meisterschaft), 2. Myrian Henrotte 15:34, 3. Justin Toussaint 15:34, 4. Jory Teixeira 15:40, 5. Poli Stoffel 15:47, 6. Mathieu Talpe 15:53, 7. Pit Reckinger 15:55 (2. luxemburgische Meisterschaft), 8. Sebastian Ziekman 15:59, 9. Grégoire Poncelet 16:00, 10. Kelvin Bertold 16:03, 11. Tom Heyart 16:17 (3. luxemburgische Meisterschaft), … 27. Carole Kill 18:59 (1. luxemburgische Meisterschaft), … 31. Sarah Piech 19:21 (2. luxemburgische Meisterschaft), … 39. Lena Kraus 20:11 (3. luxemburgische Meisterschaft) 10 Kilometer: 1. Ruben Querinjean 30:05, 2. Brecht Windey 31:20, 3. Michael Wiegerling 31:52, 4. Luca Volta 32:00, 5. Thibaut Fudoye 32:17, 6. Pierre-Loup Rajot 32:34, 7. Nicolas Navet 32:42, 8. Matthias Sandra 32:46, 9. François Kutten 32:53, 10. Antonin Rossignon 33:35