Ähnlich wie auf diesem Bild von der Kommunalwahl in Esch, wird auch in der Hauptstadt beim kommenden Urnengang auf die Barrierefreiheit der Kabinen geachtet

In etwas mehr als einer Woche wird in Luxemburg ein neues Parlament gewählt. Damit am Wahltag alles reibungslos ablaufen kann, hat die Gemeinde Luxemburg nun wichtige Informationen zum Urnengang in der Hauptstadt mitgeteilt – die zum Teil auch für die Wahl in anderen Orten gelten.

Am 8. Oktober wird in Luxemburg zum zweiten Mal in diesem Jahr gewählt und alleine in der Hauptstadt werden dann 33.109 Menschen ihre Stimme abgeben – 7.582 davon per Briefwahl. Vor allem für jene, die sich am Wahlsonntag aber zu einem der 88 Büros an insgesamt 31 Standorten in der Hauptstadt begeben, hat die Gemeinde die wichtigsten Informationen zusammengefasst und per Mitteilung an die Presse, Newsletter und auch auf der eigenen Webseite veröffentlicht.

Dabei erinnert die Gemeinde daran, dass Wahlpflicht gilt. Ausgenommen davon sind laut elections.lu Personen, die älter als 75 Jahre sind oder Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt des Urnengangs in einer anderen Gemeinde wohnen, als in jener, in der sie zur Stimmabgabe aufgerufen sind. Wer nicht in der Lage ist, an der Wahl teilzunehmen, muss der Staatsanwaltschaft des für die Wohnsitzgemeinde zuständigen Bezirksgerichts die Gründe dafür mitteilen. Dann wird entschieden, ob diese begründet sind.

Eine Erklärung über die Verhinderung der Teilnahme kann für Ortsansässige der Stadt Luxemburg über die Seite der Gemeinde an die Staatsanwältin übermittelt werden. Das Dokument kann aber auch am Empfang des „Bierger-Center“ am „Knuedler“ abgeholt werden. Gewählt wird in der Hauptstadt – wie überall im Land – am 8. Oktober zwischen 8.00 und 14.00 Uhr. Erforderlich dafür sind ein gültiger Personalausweis oder Reisepass, die Wahlbenachrichtigung muss dagegen laut elections.lu nicht vorgezeigt werden. Diese muss die Gemeinde übrigens spätestens fünf Tage vor dem Wahltag verschicken.

Shuttles am Wahlsonntag

Einige der mitgeteilten Informationen betreffen aber auch ausschließlich den Ablauf in der Gemeinde Luxemburg: Da sich das Wahlbüro für die Einwohnerinnen und Einwohner der Viertel Clausen und Grund im Seniorenzentrum „Op der Rhum“ befindet, wird am 8. Oktober ein kostenloser Shuttlebus verkehren, und zwar alle 30 Minuten ab 8.05 Uhr bis 13.35 Uhr vom Stadtgrund via Clausen hin zum CIPA. Zurück geht es dann ebenfalls alle 30 Minuten ab 8.20 Uhr bis 13.50 Uhr. Den genauen Fahrplan gibt es auf der Webseite der Gemeinde unter vdl.lu.

Um älteren Menschen und jenen mit eingeschränkter Mobilität oder spezifischen Bedürfnissen den Urnengang zu erleichtern, wird zwischen 7.30 und 14.30 Uhr ein Wahlbus in den Vierteln der Hauptstadt fahren. Wer darauf zurückgreifen will, muss diesen vorher reservieren. Bis einschließlich 6. Oktober ist das von montags bis samstags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter der Telefonnummer 47 96 38 45 möglich. Der Dienst ist kostenlos, Fahrgäste sollten allerdings ihre Wahlbenachrichtigung dabei haben, auf der die Adresse des Wahlbüros angegeben ist.

Barrierefreie Stimmabgabe

In allen Wahllokalen gibt es laut Gemeinde Luxemburg separate und für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugängliche Kabinen. Dasselbe gilt für die taktilen Schablonen des „Centre pour le développement des compétences relatives à la vue“ (CVD), die Menschen mit schlechtem Sehvermögen die selbstständige Stimmabgabe ohne Begleitperson erlauben. Mehr Informationen zur Barrierefreiheit der spezifischen Wahlbüros gibt es bei der Dienstelle für Integration und spezifische Bedürfnisse der Stadt unter der Nummer 47 96 42 15 – das von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 17.00 Uhr.

Allgemeine Fragen zum Urnengang spezifisch in der Hauptstadt werden unter einer eigens für die Parlamentswahl eingerichteten Hotline von montags bis freitags zwischen 8.00 und 17.00 Uhr unter der Nummer 47 96 22 03 beantwortet. Einen Überblick der Informationen gibt es auf wahlen.vdl.lu. Generelle Informationen zur Chamber-Wahl findet man auf guichet.public.lu unter der Kategorie „Bürgerangelegenheiten“ und dann „Wahlen“. Antworten auf zahlreiche Fragen erhält man auch auf elections.public.lu. Auf dieser Webseite sind zudem die Ergebnisse der vergangenen Parlamentswahlen gelistet.