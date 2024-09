Luxemburg / Benzinpreise steigen wieder leicht an

Nachdem die Benzinpreise zuletzt stetig gefallen sind, steigen sie am Dienstag wieder leicht an. Das teilt das Energieministerium am Montagabend in einer Pressemitteilung mit. Der Preis für den Liter 95er-Benzin steigt um 2 Cent und kostet ab Dienstag 1,452 Euro. 98er-Benzin steigt um 2,2 Cent und kostet künftig 1,543 Euro. An den Preisen für Diesel und Heizöl hingegen ändert sich nichts.

Alle Preise inklusive Umsatzsteuern (TVA).