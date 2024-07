Luxemburg / Ben Polidori verlässt die Piraten: „Instabiles und konfliktreiches Arbeitsumfeld“

Der Piraten-Abgeordnete Ben Polidori hat in einer Pressemitteilung am Montag angekündigt, „mit sofortiger Wirkung“ aus der Partei auszutreten. Grund dafür seien Unstimmigkeiten in Bezug auf die interne Verwaltung sowie die Methode der Entscheidungsfindung. Diese Unstimmigkeiten „haben zu einem instabilen und konfliktreichen Arbeitsumfeld auf der Entscheidungsebene der Partei geführt und es mir schwergemacht, mein Hauptziel zu erreichen: unseren Bürgern zu dienen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Partei habe nach den jüngsten Ereignissen mit ihren Entscheidungsträgern eine Richtung eingeschlagen, die seine Werte und Überzeugungen nicht widerspiegeln. „Transparenz und partizipative Demokratie sind für mich Kardinalprinzipien und ich habe den Eindruck, dass sie heute nicht mehr das Handeln der Sensibilität und ihrer Partei leiten“, schreibt Polidori. Er wolle sich weiterhin für die ihm wichtigen Werte und Ideen als Abgeordneter einsetzen, aber außerhalb der Piraten.