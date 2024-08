In mehr als 50 Fällen / Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede und Urkundenfälschung: Luxemburgerin wird ins Großherzogtum ausgeliefert

Eine 35-jährige Luxemburgerin – die mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde – ist am Montagmittag von der deutschen Bundespolizei an Luxemburg ausgeliefert worden. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Trier in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Die Frau saß bis zu diesem Zeitpunkt in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken ein. Ihr werden „Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede und Urkundenfälschung in mehr als 50 Fällen, im Zeitraum Dezember 2017 bis September 2021, vorgeworfen“, schrieb die Bundespolizeiinspektion.

Die Übergabe fand am Grenzübergang Wasserbilligerbrück statt.