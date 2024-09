Findel / Beifahrer stirbt nach Kollision mit Baum

Eine Autofahrerin prallte am Sonntag gegen 2:45 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in der Rue de Trèves in Findel gegen einen Baum. Das geht aus dem Polizeibulletin vom Sonntag hervor. Für den 38-jährigen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt.

Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung vor Ort beauftragt, um die Unfallursache zu klären.