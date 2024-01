Gute Freunde und beste Stimmung waren die wichtigsten Zutaten für die traditionelle „Nuetsrallye“ in Niederkorn. Mehr als 20 Mannschaften trotzten den eisigen Temperaturen und amüsierten sich prächtig bei spannenden Spielen und einem kniffligen Quiz.

Turnvereine legen bekanntlich Wert auf Fitness. Nach den Feiertagen, wenn viele Mitmenschen einige Pfunde mehr auf die Waage bringen, kann Sport eine Abhilfe sein. Mit viel Humor, Spaß und Spannung gelingt dies besonders gut während einer Nachtrallye. Dieses Konzept hat schon seit Anfang der 90er-Jahre Erfolg, berichtet der Präsident des Turnvereins. Einmal habe man die Nachtrallye in den Mai verlegen müssen, doch das sei nicht das gleiche, sagt Claude Bariviera. Dann kämen eher Familien mit Kindern, Glühwein würde man im Mai auch nicht verkaufen. Im Mai sei es halt eine ganz andere Kundschaft und der Erfolg nicht der gleiche.

Auf geht’s! Eine acht Kilometer lange Strecke erwartete die Teams. Foto: André Feller

Seit dem Bestehen dieser Rallye hält der Erfolg an. Spaß macht es allen Teilnehmern, wie uns die Gruppe „Fatzbeidelen“ berichtet. Eine Mischung aus Minett und dem Wilden Westen Luxemburg – so setzt sich das Team zusammen, wie Mitglieder dem Tageblatt verraten. Als langjährige Freunde nehmen sie bereits seit vielen Jahren an der Rallye teil. „Das Wetter spielt für uns keine Rolle. Wir gehen jedes Jahr mit, ob Regen, Schnee, Nebel oder Kälte. Nichts kann uns aufhalten“, sagt eines der Mitglieder.

„Keine Standardfragen“

Die Quizfragen seien gut ausgewählt und sehr kniffelig, findet „Schnësskätt“. Im Internet könne man die Antworten nicht so schnell finden, fügt ein weiteres Gruppenmitglied hinzu. Das sei schon ein Vorteil gegenüber anderen Rallyes mit Standard-Quizfragen.

Vierbeinige Unterstützung versüßt das Event Foto: André Feller

Ausgestattet mit Taschenlampe, einer Karte und passender Kleidung machten sich die „Fatzbeidelen“ nach der Anmeldung auf den Weg. Der acht Kilometer lange Parcours verläuft teilweise über die Wanderwege der umliegenden Wälder Richtung Fond-de-Gras. Auf die Frage, ob es denn eine Prognose gäbe, in welcher Zeit man die Strecke bewältigen wolle, meinte „Schnesskätt“: Das hänge mit dem zur Verfügung stehenden Glühwein und mit den Spielen an den Kontrollständen zusammen.

Die ersten Quizfragen mussten die Teilnehmer bereits beim Start beantworten. Es wurde viel diskutiert, gerätselt und fachsimpelt. Gestärkt mit Grillspezialitäten, Pommes und warmen Getränken begaben sich die Teilnehmer anschließend auf den Weg. Schluss war gegen 1 Uhr nachts mit einer letzten Spielrunde in der beheizten Turnhalle.