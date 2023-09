Am Wochenende ist im Differdinger Zentrum viel los. Neben dem Steel-Run und einem Fest auf dem Marktplatz werden die Seifenkisten das Bild des Stadtzentrums prägen. Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren können sich noch bis kurz vor dem Start anmelden.

Am Sonntag findet die 17. Auflage der „Soapbox“ im Differdinger Stadtzentrum statt. Die technische Kontrolle für die Seifenkisten und die Fahrer beginnt gegen Mittag. Die Fahrer können in selbstgebauten Seifenkisten oder mit gekauften Modellen an den Rennen teilnehmen.

Zum ersten Mal wurde ein Workshop organisiert, bei dem die jungen Menschen ihre „Karren“ aufmotzen konnten Foto: Editpress/Alain Rischard

Beim Bau müssen allerdings einige Merkmale berücksichtigt werden. Das Rennauto muss über vier Räder verfügen, lenkbar sein und mit einer mechanischen Bremse ausgestattet sein. Auch der Abstand der Räder muss aus Sicherheitsgründen zwischen 0,60 und 1,20 Metern liegen, damit die Seifenkisten bei der Slalomfahrt nicht allzu schnell kippen.

Für Interessenten, die kein eigenes „Rennauto“ besitzen und dennoch an den Rennen am Sonntag teilnehmen möchten, besteht die Möglichkeit, eines vom Organisator „Jugendtreff Déifferdang“ zur Verfügung gestellt zu bekommen. Der „Jugendtreff Déifferdang“ hat dieses Jahr zum ersten Mal einen Workshop organisiert, bei dem Kinder und Jugendliche ihre Kisten aufmotzen konnten.

Die ersten Nachwuchspiloten werden am Sonntag wahrscheinlich gegen 14 Uhr starten. Um schwere Unfälle und Stürze auf der rund 160 Meter langen Rennstrecke zu vermeiden, werden Heuballen entlang der rue John F. Kennedy aufgestapelt. Zudem muss jeder Fahrer einen Helm, Handschuhe sowie lange Kleidung tragen. Gefahren wird in zwei Altersklassen und in zwei unterschiedlichen Rennen: einmal in der Kinderkategorie bis zwölf Jahre und in der Erwachsenenkategorie ab 13 Jahren. Bei den beiden ersten Durchgängen gilt es, im Slalom möglichst schnell ins Ziel zu gelangen. Danach wird die gleiche Strecke ohne Slalom gefahren. Im letzten Durchgang fahren die Schnellsten noch einmal gegeneinander, um den Gesamtsieger zu ermitteln.

20 Sekunden bis ins Ziel

Flieg wie ein Schmetterling: Kleine Details sollen für mehr Tempo sorgen Foto: Editpress/Alain Rischard

Für die rund 160 Meter lange Strecke brauchen die schnellsten Piloten rund 20 Sekunden. Für einen reibungslosen Ablauf des Rennens sorgen Erzieher des „Jugendtreff Déifferdang“. Zu gewinnen gibt es einen Pokal. Das Publikum wählt einen Preis und dann gibt es noch Gewinner in den Kategorien Originalität und „Funny“, natürlich neben der Auszeichnung für Schnelligkeit. Die Pokale werden ab 17 Uhr auf dem Marktplatz verliehen.

Bislang sind 13 Piloten angemeldet, doch keine Angst: Noch ist das Starterfeld nicht vollständig. Bis kurz vor der technischen Kontrolle werden Anmeldungen angenommen. Interessenten können das Anmeldeformular auf der Homepage www.judiff.lu ausfüllen und sich dann ohne größeren Aufwand kostenlos anmelden. Eine Anmeldung per Telefon unter der Nummer 26 58 06 29 ist ebenfalls möglich.

Wer sich trotz der Seifenkisten noch nicht genug in seine Kindheit zurückversetzt fühlt, der sollte vor oder nach dem Rennen noch einen kleinen Pitstop auf dem Marktplatz einlegen. Denn hier wird die Zeit noch weiter zurückgedreht: Besucher können dort alte Berufe und längst vergessene kulinarische Spezialitäten neu entdecken. Doch auch passionierte Läufer kommen am Sonntag in Differdingen auf ihre Kosten, denn der Steel-Run ist wieder in der Stadt. Der Startschuss fällt am Sonntag um 15 Uhr neben der „Hall O“.